Folge 2: Gilad Peled

25 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Ein französisches Restaurant mit einem israelischen Koch und einem britischen Patron - im Le Pressoir d¿Argent in Bordeaux passt nichts in eine Schublade.

