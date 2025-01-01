Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 11: Best of Niederlande
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Im November 2018 empfängt das Restaurant Ikarus ein renommiertes Koch-Quartett aus den Niederlanden und bringt mit 8 Michelin-Sternen eine außergewöhnliche Fülle an Erfahrung und Flair in den Hangar-7.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV