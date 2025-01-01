Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 3: Nick Bril
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Manche nennen ihn Rockstar, einige sogar den Messias: Nick Bril ist erfolgreicher DJ, tätowierter Lebemann - und wie eine Rakete in den kulinarischen Sternenhimmel geschossen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV