Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 5: Johannes King
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Johannes King führt auf der exklusiven Ferieninsel Sylt eines der diskretesten Luxusdomizile Deutschlands: den Sölring Hof.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV