Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Nuno Mendes
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Diesmal sind wir zu Gast bei Nuno Mendes im Londoner East End. Sein Restaurant "VIAJANTE", zu deutsch "Der Reisende", ist ein kulinarischer Souvenirladen.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV