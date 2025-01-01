Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: Ryan Clift in Salzburg
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Er gilt als der Pionier der Cocktail-Küche und mischt auch sonst mit internationalen Aromen kräftig auf. Ryan Clift aus Singapur ist zu Gast im Ikarus-Restaurant des Salzburger Hangar-7.
