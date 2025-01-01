Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 18: Rasmus Kofoed in Salzburg
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Er ist mit dem Titel "Bester Koch der Welt" ausgezeichnet, bleibt aber mit der "Neuen Nordischen Küche" auf dem Boden. Der Däne Rasmus Kofoed ist zu Gast im Ikarus-Restaurant des Hangar-7.
Weitere Folgen in Staffel 4
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV