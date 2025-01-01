Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 7: Tanja Grandits
26 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Diesmal sind wir zu Gast bei Tanja Grandits im schweizerischen Basel. Die zierliche Deutsche verblüfft ihre Gäste mit Gerichten, die "Wellness für die Sinne" sein sollen, wie sie es nennt.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
