Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 9: Pino Lavarra
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Das Ristorante ROSSELLINIS im Palazzo Sasso zählt zu den Besten Italiens. Chef Pino Lavarra führt das preisgekrönte Restaurant seit der Eröffnung im Jahre 1997.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV