Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 10: Pino Lavarra in Salzburg
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Ein klassischer Italiener, der eine Menge Frische in die Haute Cuisine bringt. Zwei-Sternekoch Pino Lavarra aus Ravello in Süditalien ist zu Gast im Ikarus-Restaurant des Salzburger Hangar-7.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV