Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 11: Daniel Patterson
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus. Diesmal sind wir zu Gast bei Daniel Patterson in San Francisco. Er ist ein Denker, der sein Kochhandwerk stets mit neuen Ideen verfeinert, um damit seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV