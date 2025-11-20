Die Cooking Academy
Folge 34: Falsche Versprechen
23 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Irini traut ihrem Glück nicht, als sich Marco Wetz hilfsbereit und sogar zuvorkommend zeigt. Zu ihrem Schock wird sich das jedoch schnell ändern. Rafael hilft unterdessen Etienne aus einer Notlage. Die beiden nähern sich freundschaftlich an, bis Rafael Etiennes Dämonen weckt. Felicitas fällt es nicht leicht, Entscheidungen an andere abzugeben. Dass sie bei Julian ein offenes Ohr findet, bleibt nicht unbemerkt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Cooking Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH