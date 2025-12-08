Die Cooking Academy
Folge 46: Durchbruch
24 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Irini ist überglücklich, als sie ihre Prüfung besteht. Gemeinsam mit Rafael, Chris und den anderen wird gefeiert. Als Rafael ihr von dem Kuss mit Juliette erzählt, kündigt sie selbstbewusst eine neue Coaching-Runde an. Étienne wird nach und nach von seinem Trauma eingeholt, steht unter starkem Druck und gerät an seine Grenzen. In der Academy bahnt sich derweil eine neue Herausforderung an ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH