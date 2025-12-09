Die Cooking Academy
Folge 47: Stolpersteine
23 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Etienne steht völlig neben sich und vertraut sich endlich seiner Schwester Juliette an. Felicitas möchte sich bei Julian mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedanken, doch ein Missverständnis durchkreuzt ihren Plan. Bei einem Familiengespräch der Dimitrious kommt überraschend eine Wahrheit ans Licht, die Irinis Grund für die Rückkehr an die Academy betrifft ...
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH