Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs
Folge vom 21.10.2024: Fiat 126 – Polen
45 Min.Folge vom 21.10.2024
Es gab Zeiten, da war der Fiat 126 eines der wenigen Autos, das sich die Menschen in Polen leisten konnten. Der Kleinwagen hat dort sogar einen Spitznamen. Das Fahrzeug wird „Maluch“ genannt, was „kleiner Junge“ oder „Knirps“ bedeutet. Mike Brewer begutachtet am Stadtrand von Lodz ein Modell aus dem Jahr 1991. Das Vehikel soll 15 000 Zloty kosten, also umgerechnet 3500 Euro. Aber das Fahrwerk wirkt schwammig, die Stoßstange ist lose und aus dem Armaturenbrett kommt Rauch. Klingt das für den britischen Gebrauchtwagen-Profi nach einem lohnenden Geschäft?
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Genre:Auto, Reality
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.