Folge vom 28.10.2024: BMW E30 - Deutschland
In Süddeutschland haben es Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley auf ein Kultauto der Bayerischen Motoren Werke abgesehen. Der BMW M3 E30 hat mit seinem innovativen Fahrwerk in den Achtzigerjahren einen neuen Standard in Sachen Handling gesetzt. Doch finanziell lehnen sich die Briten mit dem Erfolgsmodell sehr weit aus dem Fenster. Denn das Vehikel soll 70 000 Euro kosten. So eine hohe Summe haben die Kfz-Experten noch nie für einen Gebrauchtwagen auf den Tisch geblättert. Da stellt sich die Frage: Wie will das Duo mit dem Klassiker Geld verdienen?
