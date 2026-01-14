Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 1vom 14.01.2026
Folge 1: Willkommen in der Gruselschule!

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die vier Kids Jessika, Viktoria, Josch und Eduard befinden sich auf dem Weg zu ihrem neuen Internat. Dort angekommen müssen sie mit Grauen feststellen, dass der Busfahrer sie falsch abgesetzt hat. Bei der Adresse handelt es sich um eine Gruselschule, in der es von merkwürdigen aber freundlichen Monstern und Gestalten nur so wimmelt. Der Direktor der Schule – Herr Bertram- heißt die Menschenkinder dennoch aufs Herzlichste willkommen. Doch dann verschwindet Viktoria plötzlich. Ein „Schatten“ hat sie entführt. Alle helfen bei der Suche.

Studio 100 International
