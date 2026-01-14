Willkommen in der Gruselschule!Jetzt kostenlos streamen
Die Gruselschule
Folge 1: Willkommen in der Gruselschule!
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die vier Kids Jessika, Viktoria, Josch und Eduard befinden sich auf dem Weg zu ihrem neuen Internat. Dort angekommen müssen sie mit Grauen feststellen, dass der Busfahrer sie falsch abgesetzt hat. Bei der Adresse handelt es sich um eine Gruselschule, in der es von merkwürdigen aber freundlichen Monstern und Gestalten nur so wimmelt. Der Direktor der Schule – Herr Bertram- heißt die Menschenkinder dennoch aufs Herzlichste willkommen. Doch dann verschwindet Viktoria plötzlich. Ein „Schatten“ hat sie entführt. Alle helfen bei der Suche.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gruselschule
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
Altersfreigabe:
6