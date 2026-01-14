Die Gruselschule
Folge 18: Pralinen-Fieber
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Beim Aufräumen des Dachbodens finden die Kinder eine „Gedächtnis-Lösch-Maschine“. Zuerst machen sie allerlei Unfug damit, aber dann beschliessen, sie gut zu verstecken. Als unverhofft die Eltern von Viktoria auftauchen und mit Entsetzen feststellen, was das für eine seltsame Schule ist, gibt es nur eine Möglichkeit: Das Gedächtnis der Eltern zu löschen. Jessika hat das Versteck von der Gedächtnis-Maschine vergessen, aber mit Eduards Hilfe finden sie sie doch noch und löschen damit die Erinnerung der Eltern. Die Gruselschule ist noch einmal gerettet!
Die Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
Altersfreigabe:
6