Die Gruselschule
Folge 3: Lasst mich allein!
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jessika ist nicht gut drauf. Alle wollen was von ihr und schließlich platzt ihr der Kragen und sie brüllt „lasst mich endlich allein“. Sie schlendert durch das Schulgebäude und stellt mit großer Erleichterung fest, dass sie tatsächlich allein ist. Anfangs gefällt ihr das sehr, aber allmählich wird es ihr langweilig, sie fühlt sich einsam und sucht ihre Freunde. Da sie direkt vor Eduards Augen verschwunden ist, macht er sich auf die Suche nach ihr. Zu seinem Entsetzen muss er feststellen, dass Jessika in ein Schneeglas gezaubert wurde
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
Altersfreigabe:
6