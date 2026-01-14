Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gruselschule

Vorsicht, bissige Bettwanze!

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
Vorsicht, bissige Bettwanze!

Vorsicht, bissige Bettwanze!Jetzt kostenlos streamen

Die Gruselschule

Folge 14: Vorsicht, bissige Bettwanze!

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Josch hat eine Wanze im Bett, hinter der der Insektensammler Gisbert schon lange her ist: Die Propheten-Bettwanze. Wenn man von ihr gebissen wird, träumt man, was in der Zukunft geschieht. Und tatsächlich, am nächsten Tag erlebt Josch genau die Situationen, die er in der Nacht zuvor geträumt hat. Das findet er natürlich cool. Doch als er in der folgenden Nacht träumt, wie Jessika ihn umarmt, gerät er in Panik. Denn er möchte seinem Freund Eduard, der in sie verknallt ist, nicht in die Quere kommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gruselschule
Studio 100 International
Die Gruselschule

Die Gruselschule

Alle 1 Staffeln und Folgen