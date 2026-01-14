Der geheimnisvolle Professor SamsaJetzt kostenlos streamen
Die Gruselschule
Folge 10: Der geheimnisvolle Professor Samsa
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Bei der Suche nach einem Thema für eine Klassenarbeit stößt Eduard auf die Forschungsunterlagen von Professor Samsa, der vor vielen Jahren auf geheimnisvolle Weise verschwand. Er erforschte die „Polymorphie“ und glaubte an die Verwandlung von Menschen in Tiere. Eduard entdeckt das unterirdische Labor von Prof. Samsa und führt dessen Arbeit fort. Er glaubt, dass sich der Professor in eine Spinne verwandelt hat und will ihn wieder zurückverwandeln. Doch das Experiment misslingt. Viktoria spült die Spinne versehentlich in einen Abfluss und während Jessika ihn tröstet
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Die Gruselschule
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
Altersfreigabe:
6