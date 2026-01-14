Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gruselschule

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Kids sind auf der Fotojagd nach ungewöhnlichen Lebewesen. Wer die meisten Punkt dabei sammelt, hat gewonnen. Das Team um Viktoria ist schon äußerst erfolgreich. Aber das Team Eduard und Jessika haben außer einer Kröte bisher noch nichts Aufregendes gefunden. Vom Meister auf dem Friedhof weiß Eduard, dass tief im Brunnen äußerst seltene Lebewesen hausen, die „schreienden Meemies“, aber der alte Meister hat vergessen, wie man sie herauslocken kann. Da taucht plötzlich ein fremder Junge in der Schule auf, der sich ziemlich frech benimmt

Studio 100 International
