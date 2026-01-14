Die Gruselschule
Folge 22: Königin Viktoria
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Viktoria hat erfahren, dass sie aus einer königlichen Familie stammt und ihre Urahnin, die Königin, durch einen Volksaufstand, den die rebellische Urahnin von Jessika angeführt hat, vom Thron gestürzt wurde. Wenn Viktoria das Unrecht wieder gutmachen könnte, würde sie selbst Königin werden. Aus diesem Gunde versucht Viktoria alles, damit Jessika von der Schule fliegt. Was ihr auch schließlich gelingt. Überglücklich setzt sie sich die Krone auf und verkündet stolz, dass sie jetzt eine Königin ist. Doch alle Freunde wenden sich von ihr ab.
Die Gruselschule
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Horror, Abenteuer
6