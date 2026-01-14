Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 24vom 14.01.2026
Folge 24: Der Zauberspiegel

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Fräulein Dorothee räumt ihr Zimmer auf und verschenkt an die Kinder in der Gruselschule einige seltsame Dinge. Elsa möchte einen Schminkkoffer haben, aber Viktoria schnappt ihn ihr vor der Nase weg. Das hat böse Folgen! Der Spiegel kann sprechen und überredet Viktoria zu allerlei üblen Taten. Die Situation eskaliert, als Viktoria heimlich das steinerne Schulwappen in der Aula entfernt, weil es dessen Besitzer Macht verleihen soll. Folge davon ist, dass die Gruselschule im Erdboden zu versinken droht!

Studio 100 International
