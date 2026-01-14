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Die Gruselschule

Verlieren und Finden

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 26vom 14.01.2026
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Die Gruselschule

Folge 26: Verlieren und Finden

23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Viktoria ist völlig aus dem Häuschen, weil sie eine Halskette verloren hat. Und sie findet es unmöglich, dass ihre Freunde Wichtigeres zu tun haben als ihr bei der Suche zu helfen. Aber berechnend wie sie ist, weiß sie genau, dass Elsa Mitleid mit ihr hat und die anderen überreden kann, ihr bei der Suche zu helfen. Jessika findet eine alte Spieluhr, die sie jedes Mal wenn sie spielt in eine andere Zeit bringt. Der Ort an dem sie landet, kommt ihr allerdings bekannt vor

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