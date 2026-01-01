Die Küsten der Ostsee
Die Küsten der Ostsee
"Ostsee" sagen die Schweden, "Westsee" die Esten. "Mare Balticum" ist der gemeinsame Begriff, der die neun Länder rund um Europas größtes Binnenmeer verbindet. Knapp 95 Prozent der Küstenlinie gehören heute zur Europäischen Union, doch die Unterschiede von Land zu Land sind gewaltig. Atemberaubende Cineflex-Hubschrauberaufnahmen zeigen das Leben am Baltischen Meer aus einer vollkommen neuen Perspektive. Ursprünglich zu militärischen Aufklärungszwecken entwickelt, ermöglicht die Cineflex-Kamera makellose HD-Gleitzooms und vollkommen neue Perspektiven aus dem Helikopter. Der poetische Blick zeigt die Exotik scheinbar bekannter Landschaften. Vorbild sind die Luftbilder des weltbekannten Fotografen Michael Poliza ("Eyes over Africa") und Yann Arthus-Bertrands Filmprojekt "Home". Nach der Doku-Reihe "Deutschlands Küsten" setzt die VIDICOM Media ihre Reise rund um die Ostsee fort und erzählt Geschichten von Menschen am Meer - auf einsamen Inseln, in menschenleeren Grenzgebieten und in pulsie
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