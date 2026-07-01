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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Geheiminsse und ihre Folgen

SAT.1Staffel 1Folge 20vom 24.07.2026
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 20: Geheiminsse und ihre Folgen

34 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12

Nachdem die Bank dem Rückzahlungsplan zugestimmt hat, hofft Lilli darauf, dass die ärgste Gefahr für den Sonnenhof - und damit für das Zuhause ihrer Familie - vorerst gebannt ist. Doch es ist nur ein kurzer Moment des Durchatmens, denn Julia glaubt weiterhin, dass Sebastian etwas vor ihr verbirgt. Dadurch droht auch das Geheimnis zwischen Lilli und Sebastian aufzufliegen. Die Frage, wie damit umzugehen ist, bringt die beiden in einen Konflikt.

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