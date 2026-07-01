Geheiminsse und ihre FolgenJetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 20: Geheiminsse und ihre Folgen
34 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Nachdem die Bank dem Rückzahlungsplan zugestimmt hat, hofft Lilli darauf, dass die ärgste Gefahr für den Sonnenhof - und damit für das Zuhause ihrer Familie - vorerst gebannt ist. Doch es ist nur ein kurzer Moment des Durchatmens, denn Julia glaubt weiterhin, dass Sebastian etwas vor ihr verbirgt. Dadurch droht auch das Geheimnis zwischen Lilli und Sebastian aufzufliegen. Die Frage, wie damit umzugehen ist, bringt die beiden in einen Konflikt.
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn