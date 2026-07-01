Polterabend mit FolgenJetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 13: Polterabend mit Folgen
33 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Als ein aufdringlicher Hochzeitsgast Interesse an Lilli zeigt, wird Sebastians Beschützerinstinkt geweckt, woraufhin Lilli ihn zurechtweist - eine Diskussion, die Julias Argwohn weckt. Die Situation eskaliert auf dem Polterabend, als der Gast Lilli gegenüber zudringlich wird und Sebastian handgreiflich dazwischen geht. Während das Julias Misstrauen nur noch mehr befeuert, erfährt Lilli, dass sie Sebastian nicht so egal ist, wie er behauptet hat.
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn