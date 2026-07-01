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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Polterabend mit Folgen

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 15.07.2026
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Folge 13: Polterabend mit Folgen

33 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Als ein aufdringlicher Hochzeitsgast Interesse an Lilli zeigt, wird Sebastians Beschützerinstinkt geweckt, woraufhin Lilli ihn zurechtweist - eine Diskussion, die Julias Argwohn weckt. Die Situation eskaliert auf dem Polterabend, als der Gast Lilli gegenüber zudringlich wird und Sebastian handgreiflich dazwischen geht. Während das Julias Misstrauen nur noch mehr befeuert, erfährt Lilli, dass sie Sebastian nicht so egal ist, wie er behauptet hat.

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