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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Unverhofft kommt oft

SAT.1Staffel 1Folge 15vom 17.07.2026
Unverhofft kommt oft

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 15: Unverhofft kommt oft

35 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Obwohl Lilli nie ihrer Anziehung zu Sebastian nachgehen würde, trifft es sie, ihn mit Julia glücklich verliebt zu sehen. Also flüchtet sie zu ihrem besten Freund Marc und erlebt einen unbeschwerten Tag - bis das Schuldengeheimnis sie wieder mit Sebastian zusammenführt. Während Lilli versucht, gegen ihre verbotenen Gefühle anzukämpfen, ahnt sie nicht, dass Marc gerade dabei ist, sich in sie zu verlieben - und das eigentlich gar nicht will.

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