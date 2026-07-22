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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Überraschungsbesuch

SAT.1Staffel 1Folge 18vom 22.07.2026
Überraschungsbesuch

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 18: Überraschungsbesuch

33 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Die als Überraschung gedachte verfrühte Ankunft von Lillis Sohn Jasper, sorgt für Aufregung im Sonnenhof: Erst hält ihn Julia, die ihren Neffen seit Jahren nicht gesehen hat, für einen Dieb, dann schließt Lilli ihren Sohn umso glücklicher in die Arme. Während sich die Lamminger-Familie mit Jaspers Eintreffen weiter komplettiert, entdeckt Ella im Praxisalltag neue Seiten an Konstantin, die ihn ihr zunehmend sympathisch machen.

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