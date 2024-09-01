Die Landarztpraxis
Folge 43: Herzensangelegenheiten
35 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 12
Alexandra ist sicher: Das Baby in ihrem Bauch wird sie und Fabian für immer verbinden. Deshalb schärft sie Sarah ein, dass Fabian tabu ist. Sarah verspricht, der werdenden Familie nicht im Weg zu stehen. Die Offenbarung über die verheimlichte Vaterschaft scheint für Sarah nun ferner denn je. Und während sie mit Fabian in der Praxis als perfektes Team harmoniert, schmiedet Alexandra wieder Umzugspläne nach München ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln