Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Herzensangelegenheiten

SAT.1Staffel 1Folge 43vom 01.09.2024
Herzensangelegenheiten

HerzensangelegenheitenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 43: Herzensangelegenheiten

35 Min.Folge vom 01.09.2024Ab 12

Alexandra ist sicher: Das Baby in ihrem Bauch wird sie und Fabian für immer verbinden. Deshalb schärft sie Sarah ein, dass Fabian tabu ist. Sarah verspricht, der werdenden Familie nicht im Weg zu stehen. Die Offenbarung über die verheimlichte Vaterschaft scheint für Sarah nun ferner denn je. Und während sie mit Fabian in der Praxis als perfektes Team harmoniert, schmiedet Alexandra wieder Umzugspläne nach München ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen