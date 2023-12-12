Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Königsfrauen küssen besser

SAT.1Staffel 1Folge 42vom 12.12.2023
Königsfrauen küssen besser

Die Landarztpraxis

Folge 42: Königsfrauen küssen besser

35 Min.Folge vom 12.12.2023Ab 12

Sarah muss die Landarztpraxis nun allein führen, ohne Unterstützung von Fabian. Denn der versucht gerade händeringend, seinen sturen Vater zu überzeugen, einer lebensrettenden Operation zuzustimmen. Georg weigert sich aber strikt, will den Herztumor wachsen lassen und sein Schicksal hinnehmen. Als Fabian in seiner Verzweiflung erfährt, dass Alexandra längst von Georgs Krankheit wusste, fühlt er sich von allen verraten. Erneut ist es Sarah, die ihm hilft - wenn auch heimlich.

