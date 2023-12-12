Königsfrauen küssen besserJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 42: Königsfrauen küssen besser
35 Min.Folge vom 12.12.2023Ab 12
Sarah muss die Landarztpraxis nun allein führen, ohne Unterstützung von Fabian. Denn der versucht gerade händeringend, seinen sturen Vater zu überzeugen, einer lebensrettenden Operation zuzustimmen. Georg weigert sich aber strikt, will den Herztumor wachsen lassen und sein Schicksal hinnehmen. Als Fabian in seiner Verzweiflung erfährt, dass Alexandra längst von Georgs Krankheit wusste, fühlt er sich von allen verraten. Erneut ist es Sarah, die ihm hilft - wenn auch heimlich.
