Die Landarztpraxis
Folge 49: Magische Momente
35 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12
Nach dem innigen Kuss im Krankenhaus gesteht Fabian Sarah, dass er sie nicht vergessen kann. Weil er keinen Kompromiss mehr leben will, trifft er die Entscheidung, Alexandra endgültig zu verlassen. Alexandra reagiert tief verletzt und droht Fabian: Im Falle einer Trennung wird sie ihm das gemeinsame Kind, das Fabian noch in Alexandras Bauch glaubt, vorenthalten. Alexandra ist außer sich, lässt Fabian zurück und bringt sich selbst in große Gefahr.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln