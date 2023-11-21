Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 27vom 21.11.2023
34 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 12

Nachdem Leo auch über Nacht nicht nach Hause gekommen ist, macht sich Sarah große Sorgen um ihre Tochter. Erst als Fabian durch einen Zufall Leo findet und sie davon überzeugt, zurück zu ihrer Mutter zu gehen, hat die Ungewissheit ein Ende. Sarah wird bewusst, dass ihre Tochter das Wichtigste in ihrem Leben ist. Und so beschließt sie, Fabian nach Köln zu einem Ärztekongress zu begleiten. Abseits von Wiesenkirchen will sie ihn endlich darüber aufklären, dass er Leos Vater ist.

SAT.1
