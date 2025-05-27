Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Falsche Annahmen

SAT.1Staffel 3Folge 101vom 27.05.2025
Falsche Annahmen

Falsche AnnahmenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 101: Falsche Annahmen

33 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12

Als Ella und Max nach einer durchgetanzten Nacht nach Hause kommen, werden sie ausgerechnet von Chris gesehen. Während dieser verletzt annimmt, dass aus Ella und Max ein Paar geworden ist, hadert Ella. Obwohl sie Chris keine Rechenschaft schuldig ist, will sie die Sache vor ihm klarstellen. Bevor sie allerdings dazu kommt, werden sie von Linda unterbrochen. Da Ella davon ausgeht, dass Chris und Linda inzwischen wieder ein Paar sind, behält sie ihre wahren Gefühle für sich.

