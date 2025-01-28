Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 19vom 28.01.2025
35 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12

Chris geht noch immer auf Distanz und in Sarah hallen Annemaries Worte nach: Könnte Chris wirklich Gefühle für sie haben? Sarah muss ihre privaten Sorgen jedoch vorerst hintenanstellen, als Wiesenkirchen von der Tollwut heimgesucht wird. Lukas geht die nächsten Schritte Richtung Antrag: Er besorgt für Isa einen traumhaft schönen Verlobungsring. Es gibt nur ein Problem: Als Lukas bei der Arbeit von einer aggressiven Katze angefallen wird, verliert er das Schmuckstück.

SAT.1
