Der Held von WiesenkirchenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 17: Der Held von Wiesenkirchen
35 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12
Sarah und Feli sind noch immer in der Gewalt der Tankstellendiebe. Trotz gutem Zureden spitzt sich die Lage weiter zu: Die beiden wollen Sarah mit auf ihre Flucht nehmen. Sie wehrt sich gegen den Vorschlag und gerät mit Feli in große Gefahr. Alexandra ärgert sich, dass sich wieder einmal alles nur um Sarah dreht und auch Max sich große Sorgen um sie macht. Sie stößt alle mit ihrer Stichelei gegen Sarah vor den Kopf. Bis Max begreift, worum es wirklich geht ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln