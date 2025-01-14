Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Gerüchteküche

SAT.1Staffel 3Folge 9vom 14.01.2025
Gerüchteküche

GerüchtekücheJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 9: Gerüchteküche

34 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12

Sarah kann sich dank Chris von ihrem Liebeskummer ablenken. Als Alexandra nach Wiesenkirchen zurückkehrt, irritiert es sie, dass es Sarah, trotz Fabians Problemen, anscheinend so gut geht. Sie stellt erneut infrage, ob Sarah die richtige Frau für Fabian ist. Das erste Ultraschallbild von Biancas Baby, sorgt bei Julian für Unmut. Die Situation zwischen ihm und Matti eskaliert. Bei einem lautstarken Streit erfährt halb Wiesenkirchen von der ungeklärten Vaterfrage.

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen