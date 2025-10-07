Die Landarztpraxis
Folge 12: Vertrauensfrage
35 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12
Sarah macht sich bei Alexandra und Fabian für Chris stark, der sich sehr für die Praxis engagiert hat und gerne bleiben würde. Zum ersten Mal, seit Fabians Weggang, redet Sarah mit ihm. Sie ist danach sehr aufgewühlt. Als Bianca sich weiter mit ihrer Schwangerschaft auseinandersetzt, wird ihr schmerzhaft bewusst, welche familiären Lücken es in ihrem Leben gibt. Die Trauer, mit ihrer Mutter gebrochen zu haben, kommt wieder hoch. Annemarie will für sie da sein.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln