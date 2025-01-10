Die Landarztpraxis
Folge 7: Wer ist Dr. Berlin?
35 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12
Sarahs Freude über den Besuch von Chris, ihrem besten Freund aus Berlin, ist groß - auch wenn Annemarie ihn hinter ihrem Rücken nach Wiesenkirchen bestellt hat. Georg ist über das Auftauchen des neuen Arztes weniger begeistert. Er glaubt, Annemarie will dadurch einen Keil zwischen Sarah und Fabian treiben. Isa beichtet Chris die mögliche Schwangerschaft. Nachdem er sie in ihrer Angst auffängt, ist Isa, zu ihrer eigenen Verwunderung, traurig über das Ergebnis des Tests.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln