Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Fluchtinstinkt

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 07.01.2025
Fluchtinstinkt

FluchtinstinktJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 4: Fluchtinstinkt

33 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 12

Sarah konfrontiert Fabian mit seinem Rückfall. Der fühlt sich so in die Ecke gedrängt, dass er ihr vorwirft, schuld an seiner Sucht zu sein. Obwohl sie tief verletzt ist, bittet Sarah ihn um ein klärendes Gespräch. Doch Fabian taucht nicht auf. Bianca bleibt Julian gegenüber skeptisch, auch wenn der ihr geschworen hat, bis zum Ende der Schwangerschaft an ihrer Seite zu stehen. Befeuert wird Julians Vorhaben durch Feli, die findet, dass er am ehesten als Vater infrage kommt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen