Die Landarztpraxis
Folge 4: Fluchtinstinkt
33 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 12
Sarah konfrontiert Fabian mit seinem Rückfall. Der fühlt sich so in die Ecke gedrängt, dass er ihr vorwirft, schuld an seiner Sucht zu sein. Obwohl sie tief verletzt ist, bittet Sarah ihn um ein klärendes Gespräch. Doch Fabian taucht nicht auf. Bianca bleibt Julian gegenüber skeptisch, auch wenn der ihr geschworen hat, bis zum Ende der Schwangerschaft an ihrer Seite zu stehen. Befeuert wird Julians Vorhaben durch Feli, die findet, dass er am ehesten als Vater infrage kommt.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln