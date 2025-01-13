Ein ziemlich guter StartJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 8: Ein ziemlich guter Start
35 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Sarah gerät mit Georg aneinander, weil der glaubt, sie will Fabian mit Chris ersetzen. Sie weist ihn in seine Schranken. Chris ist nur ein guter Freund und die unterbesetzte Praxis benötigt einen kompetenten Arzt. Zu Sarahs Überraschung, kommt Chris in Wiesenkirchen sofort gut an. Bianca versteht die Welt nicht mehr: Julian entwickelt sich auf einmal zum Babyexperten. In einem Gespräch mit Feli erfährt sie warum: Er redet sich ein, dass nur er als Vater infrage kommt.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln