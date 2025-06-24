Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1Staffel 3Folge 119vom 24.06.2025
35 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Ella ist glücklich, dass Klara ihren Segen gibt und ihrer Liebe mit Chris nun nichts mehr im Wege steht. Als Chris sie dann auch noch zu ihrem ersten offiziellen Date einlädt, kann nicht einmal Lindas Drohung, dass Chris bald das Interesse an ihr verlieren wird, Ella die Laune verderben. Doch als Chris tatsächlich nicht zu ihrem Date auftaucht, wird Ella unsicher. Hat Linda Recht gehabt und sie kennt Chris gar nicht so gut, wie sie denkt?

