Die Landarztpraxis
Folge 25: Vertrauensbeweis
34 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12
Fabian spürt, dass sich Sarah noch nicht wieder ganz auf ihn einlassen kann. Um sich ihr Vertrauen zurückzugewinnen, schlägt er unangekündigte Drogentests vor. Beim gemeinsamen Essen lässt Fabian dann die Bombe platzen: Er möchte wieder in der Praxis arbeiten. Seine Familie reagiert mit Skepsis. Ist er dafür schon bereit?
