Die Landarztpraxis
Folge 33: Drei sind einer zu viel
35 Min. 03.07.2025 Ab 12
Die Beziehungspause zwischen Sarah und Fabian sorgt auch in der Praxis zwischen ihnen für Konflikte. Als ein medizinischer Notfall ihnen jedoch Rätsel aufgibt, raufen sich die beiden zusammen. Zwar versucht Alexandra Fabian wieder in ihren Bann zu ziehen, doch als er auf die Lösung des Falls kommt, will er nur mit Sarah reden. Also sucht er sie auf, nur um zu sehen, dass sie sich schon Chris zugewendet hat.
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln
Genre: Soap, Romanze
Produktion: DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln