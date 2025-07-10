Die Landarztpraxis
Folge 38: Zerbrochenes Glück
35 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 12
Alexandras Plan hat Erfolg: Fabian und Sarah streiten heftig, weil er ihr vorwirft, unter einem Vorwand Schluss gemacht zu haben, weil sie in Wahrheit mit Chris zusammen sein will. Sarah ist so getroffen, dass sie ihm den Ehering zurückgibt. Während Sarah anschließend Chris aus dem Weg geht, um ihm nach seinem Liebesgeständnis keine falschen Hoffnungen zu machen, wird Fabian von Alexandra auf andere Gedanken gebracht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln