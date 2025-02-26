Wenn nicht jetzt, wann dann?Jetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 40: Wenn nicht jetzt, wann dann?
34 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Leo ist nach Wiesenkirchen zurückgekehrt, um Sarah und Fabian miteinander zu versöhnen. Denn für sie ist klar: Ihre Eltern lieben sich und stehen sich nur selbst im Weg. Doch Sarah erklärt zu Leos Enttäuschung, dass sie im Moment keine Chance auf ein Happy End sieht. Als sie dann von Isas schockierender Aneurysma-Diagnose erfährt, wird ihr bewusst, wie kurz das Leben ist und trifft eine folgenschwere Entscheidung.
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln