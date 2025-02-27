Die Landarztpraxis
Folge 41: Datenight
35 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Sarah und Chris verabreden sich zu einem Date. Aber als sie dabei zuerst von Fabian gestört werden und dann Leo ihren Missmut über das Date ausdrückt, droht der Abend zum Desaster zu werden. Zwar kann Chris ihn mit Humor noch retten, aber ist das zwischen ihnen wirklich mehr als Freundschaft? Leo entschuldigt sich bei Basti und als sie ihn dann um eine zweite Chance bittet, ist das Gefühlschaos bei Basti perfekt. Auch Becky lässt Leos Rückkehr nicht kalt.
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln