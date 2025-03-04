Die Landarztpraxis
Folge 44: Alles auf eine Karte
34 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12
Sarah und Chris verbringen zusammen einen schönen Tag mit ihren Töchtern. Dabei merkt auch Leo, wie gut Chris Sarah tut, möchte aber Fabians Gefühle nicht verletzten. Doch dieser macht ihr selbstlos klar, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Tatsächlich fällt es ihm jedoch schwerer, als er zugibt. Um sich abzulenken, flüchtet er sich zu Alexandra. Währenddessen gibt sich Sarah einen Ruck und der Beziehung zu Chris eine echte Chance.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln