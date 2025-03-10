Die Landarztpraxis
Folge 48: Herzstillstand
35 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12
Sarah und Leo überrumpeln alle mit ihrem Plan, nach Mailand ziehen zu wollen. Schweren Herzens möchte Fabian diesem Wunsch nicht im Weg stehen. Nur Alexandra freut sich darüber, jetzt hat sie endlich freie Bahn bei Fabian. Während sie einen Plan schmiedet, ihn zu verführen, werden Fabian und Sarah zu einem Notfall gerufen: Herzstillstand. Nicht nur retten sie das Leben des Mannes, sondern merken dabei auch, dass ihre Herzen nur füreinander schlagen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln